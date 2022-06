ONE PIECE: RED, la storia del film diventerà un romanzo scritto da Jun Esaka

La popolarità raggiunta da Luffy e compagni, protagonisti della serie ONE PIECE, ha fatto sì che l’opera di Eiichiro Oda raggiungesse anche altri settori. Da film originali, a merchandise e light novel, il viaggio dei mugiwara si è espanso in ogni direzione, e presto anche l’avventura narrata in ONE PIECE: RED riceverà un adattamento letterario.

Sono diverse le informazioni già trapelate dai vari trailer, poster e character design rivelati nel corso della campagna promozionale dell’attesissimo film, e sarà interessante vedere come molti di questi elementi verranno trascritti e raccontati dallo stile unico di Esaka, che ricordiamo essere stato già autore di ONE PIECE Heroines e di diverse light novel ambientate nell’universo di Naruto.

Per ora è stato specificato unicamente che Esaka prenderà come base la sceneggiatura di Tsutomu Kuroiwa, e che quindi potrebbe seguire in maniera più o meno lineare la cronologia degli eventi come mostrata nella pellicola. La light novel sarà pubblicata dall’editore Jump J-Books il 9 agosto 2022, appena tre giorni dopo il debutto del film nelle sale giapponesi. Diteci cosa ne pensate di questo interessante progetto lasciando un commento qui sotto.

Per finire vi lasciamo al character design di Katakuri, che apparirà nel film, e al fantastico artwork dedicato alla doppiatrice di Uta, firmato dal sensei Oda.