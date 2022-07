ONE PIECE: RED, svelata la nuova Key Visual ufficiale con Shanks e Uta

ONE PIECE: RED è il titolo del prossimo film legato al capolavoro di Eiichiro Oda che arriverà in Giappone il prossimo mese e nella stagione autunnale 2022 in Italia grazie ad Anime Factory. Nelle scorse ore, inoltre, lo staff ha mostrato al pubblico la nuova Key Visual ufficiale con i personaggi della pellicola.

La campagna promozionale del lungometraggio ha iniziato ad arricchire la community di curiosità ed informazioni dal progetto cinematografico, come dimostra il recente Uta Project. E proprio la giovane cantautrice è una dei protagonisti della nuova Key Visual di ONE PIECE: RED, la stessa che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia, che ritrae l'inedito personaggio con il padre, Shanks, e i Mugiwara in basso con i loro nuovi outifit.

Non sappiamo ancora cosa aspettarci dal film, tuttavia la sinossi ufficiale recita quanto segue: "Uta è la cantautrice più amata e apprezzata al mondo. La sua voce, con la quale nasconde la sua vera identità, viene identificata come 'ultraterrena'. Lei apparirà per la prima volta ad un concerto dal vivo. Mentre il palco si riempie di fan di Uta di tutti i tipi, tra cui anche pirati estasiati, la Marina osserva attentamente. Nel frattempo anche i Mugiwara capitanati da Rufy si dirigono all'evento per godere dello spettacolo e della voce che l'intero mondo aspettava di sentire. La storia inizia con il colpo di scena che lei è la figlia di Shanks."

E voi, invece, che aspettative avete per questo lungometraggio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.