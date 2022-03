ONE PIECE: RED, svelati i character design di Rufy e compagni all'insegna del Rock

A metà 2022 sarà il turno di ONE PIECE: RED, nuovo lungometraggio con i pirati di cappello di paglia. Eiichiro Oda ha contribuito alla storia di questo film, il quale rivelerà alcuni dettagli di Shanks che l'autore potrebbe non riuscire a inserire nella storia del suo manga. Già questo è bastato a creare molta attenzione sul progetto.

Questa settimana era stato reso noto che sarebbero arrivate nuove informazioni su ONE PIECE: RED. Non era ben noto di cosa si sarebbe trattato, ma un'immagine di un personaggio che non si vedeva in volto aveva dato il via ad alcune speculazioni. Adesso però è stato rivelato di cosa si tratta.

L'account ufficiale di ONE PIECE: RED ha svelato il character design ufficiale di Rufy e degli altri Mugiwara, che nelle immagini in galleria rivelano come saranno vestiti durante gli eventi del film. Il trailer di presentazione presente nel tweet in basso mette in mostra l'aspetto molto rock dei Mugiwara, con Rufy che rivela di essere il personaggio che si intravedeva nell'immagine promozionale. Molti spuntoni, teschi e creste in questi abiti, ma non mancano anche spade e altri oggetti che rendono questa versione dei protagonisti di ONE PIECE molto diversa dal solito.

Ecco quindi i dieci mugiwara, da Rufy a Jinbe, vi piacciono con questi abiti?