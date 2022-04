ONE PIECE: RED, svelato anche il design definitivo di Sanji nel nuovo poster

In attesa di scoprire maggiori dettagli e riformazioni riguardanti la trama di ONE PIECE: RED, magari sul coinvolgimento dell’Imperatore Shanks il Rosso, lo staff dietro il quindicesimo film del franchise continua a mostrare di giorno in giorno i design finali dei protagonisti, e dopo Luffy, Zoro, Nami e Usop è il turno di Vinsmoke Sanji.

La scelta di elaborare nuovi outfit, del tutto originali, è ormai una tradizione presente in tutte le pellicole della serie, e stavolta sembra che oltre ad una particolare attenzione nei confronti del rock, i mugiwara sono stati mostrati con uno stile più piratesco in senso classico ma con colori più accesi, e con stocchi, lunghe giacche, mantelli e cappelli piuttosto grandi.

La solita eleganza di Sanji, come potete vedere nella nuova immagine ufficiale riportata in fondo alla pagina, è stata infatti sostituita da una lunga giacca nera, stivali dello stesso colore, una spada, e una maglietta rosa, colore vistosamente presente in tutti i design rivelati finora, come se andasse a definire l’appartenenza ad una squadra. Diteci cosa ne pensate di questo nuovo look di Sanji lasciando un commento qui sotto.

Infine vi lasciamo ad una locandina del film con un misterioso personaggio, e all'ultima illustrazione con i Mugiwara al completo.