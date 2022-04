ONE PIECE: RED, svelato il nuovo tamarro look di Franky

Mentre la serie manga di ONE PIECE dà il via alle celebrazioni per il suo 25° anniversario, ci sono molte cose di cui essere entusiasti per il franchise. Non solo il manga ha superato il traguardo dei 100 volumi qualche tempo fa, ma anche l'anime tornerà presto dalla sua più recente pausa per andare ben oltre il traguardo dei 1000 episodi.

Non solo, ma il franchise rilascerà presto il prossimo grande film. Il film ONE PIECE: RED si sta preparando ad arrivare nelle sale cinematografiche di tutto il Giappone alla fine di quest'estate, e ha iniziato a far partire il treno dell'hype con alcuni nuovi materiali promozionali che hanno dato ai fan un'idea di cosa aspettarsi.

Questo include anche i nuovissimi look per i membri della ciurma di Cappello di Paglia. Come per gli altri film del franchise, ognuno avrà un nuovo design realizzato da Eiichiro Oda in persona e il nuovo poster del film rilasciato sul suo account ufficiale di Twitter ha offerto uno sguardo al restyling di Franky.

ONE PIECE: RED è attualmente programmato per l'uscita nelle sale cinematografiche in Giappone il 6 agosto, ma non è ancora stato rivelato se il recente attacco hacker a Toei Animation abbia o meno avuto un impatto sul suo rilascio.

I recenti aggiornamenti sembrano rivelare che questo non sia il caso (contrariamente a Dragon Ball Super: Super Hero che è stato rimandato). Sfortunatamente, non c'è ancora nessuna informazione sui piani di rilascio internazionali.

Diretto dal regista di Code Geass, Goro Taniguchi, scritto dallo scrittore di ONE PIECE Gold, Tsutomu Kuroiwa, e con Oda come produttore creativo, si sa poco del film ONE PIECE: RED attualmente, ma la direzione sembra essere quella per cui Shanks rivestirà un ruolo fondamentale come parte della narrazione.

Ci sono molte ragioni per cui essere entusiasti, ma voi cosa ne pensate? Vi piace il nuovo restyling di Franky per il prossimo film? Fateci pure sapere tutti i vostri pensieri al riguardo nei commenti qui sotto. In ultimo, vi ricordiamo che potete leggere l'ultimo capitolo di ONE PIECE su MANGA Plus.