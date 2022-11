ONE PIECE: RED, il TG5 lancia un servizio per sponsorizzare l'uscita del film

Solo un paio di giorni separano i fan dal debutto di ONE PIECE: RED, il nuovo film ispirato al capolavoro di Eiichiro Oda che finalmente farà la sua comparsa sul grande schermo nei cinema del Bel Paese. Anche il TG5 ha voluto dedicare un servizio alla pellicola per supportare l'approdo del lungometraggio in Italia.

Anime Factory, che si sta occupando della distribuzione del film, ha già rivelato i doppiatori di Shanks e Uta che andranno a completare il cast di ONE PIECE: RED. Per chi non lo sapesse, il regista, Goro Taniguchi, è stato invitato un paio di settimane fa in Italia dove ha svelato di conoscere il finale del manga già da 24 anni.

Ad ogni modo, mancano appena un paio di giorni per l'uscita della pellicola al cinema, prevista per l'1 dicembre, tuttavia anche il TG5 ha voluto dedicare un servizio televisivo per sponsorizzare il lungometraggio. La clip in questione, apprezzabile in cima alla notizia, non fornisce alcuna informazione rilevante o sconosciuta sul film, se non qualche piccolo estratto con doppiaggio in italiano, ma si limita a raccontare brevemente la sinossi di ONE PIECE: RED.

E voi, invece, approfitterete dell'occasione per vedere il lungometraggio al cinema? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.