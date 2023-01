Da ONE PIECE RED a the First Slam Dunk: l'impressionante crescita di Toei nel 2022

Negli scorsi giorni Toei Animation ha reso noti gli incassi al box office dal 1 gennaio fino al 31 dicembre 2022, sottolineando quanto film come ONE PIECE: RED e The First Slam Dunk abbiano avuto un peso sostanziale nei numeri registrati. Scopriamo tutti i dati rivelati dall’azienda relativi agli introiti nel corso del 2022.

Era da molti anni che Toei non riusciva ad avvicinarsi ad incassi al botteghino pari o superiori ai 18 miliardi di yen registrati nel 2009, e oggi l’azienda è riuscita quasi a raddoppiare quell’introito complessivo raggiungendo la cifra record di 32.5 miliardi di yen, circa 227 milioni di euro al cambio attuale. Un numero stratosferico, che evidenzia la centralità dell’azienda nel settore.

Con un totale di 23,646,555 di biglietti venduti in tutto il mondo per i film usciti durante lo scorso anno, Toei si è dimostrata abile e incontrastabile anche dal punto di vista del marketing. Pochi franchise possono sperare in una pubblicità pari a quella ricevuta da ONE PIECE: RED o Dragon Ball Super: Super Hero prima dell’arrivo nelle sale, e proprio all’ultima pellicola basata sull’universo di Eiichiro Oda è stata uno dei grandi protagonisti di questo record.

Solo l’ultima avventura dei Mugiwara ha fatto guadagnare 19 miliardi di yen a Toei, e subito dopo troviamo The First Slam Dunk, che in appena 40 giorni dall’uscita ha già raggiunto i 7.6 miliardi di incassi con 5.2 biglietti venduti. Cosa ne pensate di questo straordinario record raggiunto da Toei? Ditecelo nella sezione commenti.