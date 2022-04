ONE PIECE: RED, Trafalgar Law e Bepo nei nuovi character design a colori

I pirati Hearts sono un gruppo di pirati che veleggia per i mari di ONE PIECE ormai da un decennio. Presentati per la prima volta durante la saga dell'arcipelago Sabaody, hanno ricevuto spazio in più rispetto ad altre ciurme, grazie anche al fatto che sono diventati alleati dei Mugiwara. In particolare, è il capitano Law ad aver avuto spazio.

Il trailer di ONE PIECE: RED ha illustrato l'ambientazione principale del prossimo lungometraggio, in arrivo in Giappone ad agosto mentre in Italia arriverà nei mesi successivi con Anime Factory. Ci sono anche tanti personaggi del manga di ONE PIECE che torneranno per questa pellicola unica, e tra questi personaggi ci sono proprio i pirati Hearts con i due esponenti più di spicco.

Si tratta quindi di Trafalgar Law e il suo vice Bepo, che sono stati presentati velocemente anche in un video. Ora però i social ufficiali di ONE PIECE: RED hanno mostrato a dovere il character design di Law e Bepo nel film. Il primo ha un abito da vacanza, con camicia aperta e un costume da bagno bianco a pantaloncini, mentre Bepo è carico per tifare per Uta, la figlia di Shanks che terrà un concerto. Si capisce quindi che Bepo è un grandissimo fan della idol e darà il tutto per tutto per lei, come fa ogni giapponese a un concerto.

Che ruolo pensate avranno i pirati Hearts in ONE PIECE: RED?