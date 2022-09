ONE PIECE: RED, un nuovo trailer per celebrare l'inarrestabile successo al box office

Ad un mese esatto dall’uscita di ONE PIECE: RED in Giappone, il film continua a macinare successi, dopo già lo straordinario incasso ottenuto al botteghino che lo ha reso il lungometraggio animato più proficuo della storia di TOEI Animation. Per celebrare risultati così rilevanti è stato pubblicato un nuovo, emozionante, trailer.

In attesa che il film arrivi anche nei nostri cinema per scoprire la storia di Uta, cantante conosciuta in tutti i mari della Rotta Maggiore, il nuovo video promozionale e celebrativo dona ai fan diversi approfondimenti sul suo passato. Come era già noto dalle altre anticipazioni, e dai due episodi prequel, Uta e Luffy hanno passato diversi momenti insieme durante la loro infanzia, grazie alle continue visite di Shanks al villaggio di Foosha.

Tuttavia, come mostrato nel trailer che potete vedere in cima alla pagina, in una delle tante occasioni Shanks torna con la sua ciurma al villaggio, e Luffy, preoccupato, gli chiede dove sia Uta. Una scena struggente mostra l’abbandono della piccola da parte dell’Imperatore sull’isola di Elegia. Un trauma che però non ha allontanato Uta dal suo sogno: diventare una cantante in grado di donare libertà e speranza ai pirati.

Fateci sapere cosa ne pensate di queste sequenze, finora inedite, di ONE PIECE: RED nei commenti. Per concludere vi lasciamo allo sketch di Shanks realizzato da Oda per celebrare il successo del film.