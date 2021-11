ONE PIECE RED, primo trailer per il nuovo film e data d'uscita

L’annuncio era diventato solo una questione di formalità dal momento che già diversi rumors in rete avevano preannunciato l’arrivo di un nuovo lungometraggio cinematografico legato al capolavoro di Eiichiro Oda. Nel 2022, infatti, compirà il suo debutto ONE PIECE RED, un film che si preannuncia davvero ambizioso.

Negli ultimi anni TOEI Animation ha iniziato a lavorare ai progetti cinematografici di ONE PIECE in sinergia con quelli di Dragon Ball Super, separando i due franchise per appena una manciata di mesi. Il prossimo anno sarà così segnato dal debutto delle due pellicole che faranno sicuramente parlare di sé. Non sappiamo ancora di cosa parlerà OP: RED se non che renderà protagonista –e finalmente- uno dei personaggi più misteriosi ed enigmatici dell’intero franchise, Shanks il Rosso.

In occasione dell’uscita dell’episodio 1000, inoltre, TOEI Animation ha finalmente pubblicato il primo teaser trailer del film, lo stesso che potete apprezzare in calce alla notizia, accompagnato dalla data d’uscita del lungometraggio sul grande schermo in Giappone. ONE PIECE RED, dunque, approderà in patria il 6 agosto del 2022.

E voi, invece, che aspettative avete per il nuovo film originale legato a ONE PIECE, siete curiorisi? Diteci la vostra, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.