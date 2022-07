ONE PIECE: RED, nuovo trailer ufficiale per il film con Shanks il Rosso

Il conto alla rovescia per il debutto di ONE PIECE: RED sta per esaurirsi e solo una manciata di settimane separano i fan dal debutto in Giappone del nuovo lungometraggio che si preannuncia importante anche ai fini della trama principale. Dopotutto, la pellicola rivedrà il ritorno di uno dei 4 Imperatori.

La produzione ha già anticipato l'importanza di Shanks il Rosso in ONE PIECE: RED, uno dei 4 Imperatori, che sarà tra l'altro protagonista di una certa rivelazione. Ma tra i colpi di scena più importanti non possiamo non citare la figura di Uta, la figlia del celebre pirata di cui non avevamo mai sentito parlare finora.

Ad ogni modo, nelle scorse ore TOEI Animation e Shueisha hanno finalmente diffuso sui propri canali social il nuovissimo trailer ufficiale del film, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che mostra la gran parte dei personaggi che faranno la loro apparizione nella pellicola, tra cui gli ammiragli e non solo.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che ONE PIECE: RED arriverà in Italia grazie ad Anime Factory, l'etichetta di Koch Media legata all'animazione giapponese, nella stagione autunnale. E voi, invece, che cosa vi aspettate da questo film, siete curiosi di conoscere il nuovo racconto di Eiichiro Oda? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.