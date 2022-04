ONE PIECE: RED, il trailer ufficiale con Shanks e un grande segreto

Dal primissimo teaser di ONE PIECE: RED, il pubblico appassionato del manga e anime di Eiichiro Oda è stato sull'attenti. Questo perché torna al centro della scena, non si sa ancora se direttamente o indirettamente, uno dei personaggi più amati dal pubblico, l'imperatore Shanks il Rosso.

Con l'uscita programmata ad agosto in Giappone, la produzione del film piratesco ha pubblicato le locandine con i personaggi, mostrandole giorno dopo giorno, e tanto altro materiale promozionale. A questi però viene affiancato uno dei video più attesi: il trailer. Con un annuncio lampo, nella notte italiana Toei Animation ha anche rivelato il trailer ufficiale di ONE PIECE: RED, che potete osservare in alto con sottotitoli in italiano.

Nei primi secondi assistiamo a un flashback con Shanks il Rosso e sua figlia Uta, il personaggio misterioso delle locandine di ONE PIECE: RED. Si passa poi al presente, con un mega concerto dov'è coinvolta proprio la figlia di Shanks, diventata la più grande cantante del mondo e che sembra porterà a eventi nefasti. Rufy non sta a guardare e interviene, mentre nelle varie scene si vedono sia personaggi nuovi come Gordon sia volti già conosciuti come Akainu e Trafalgar Law.

ONE PIECE: RED arriverà il 6 agosto 2022 nelle sale giapponesi mentre in Italia verrà distribuito in una data ancora sconosciuta da Anime Factory.