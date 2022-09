ONE PIECE: RED sarà trasmesso in anteprima al Lucca Comics con una sorpresa

ONE PIECE: RED è la nuova fatica di TOEI Animation ispirata al capolavoro di Eiichiro Oda. Si tratta di un lungometraggio che riporta sul grande schermo la figura di Shanks, uno dei 4 Imperatori, nonché quella di un personaggio inedito. Per l'occasione, Anime Factory ha programmato un'anteprima speciale.

ONE PIECE: RED è atteso al debutto in Italia in autunno grazie per l'appunto ad Anime Factory, etichetta di Plaion Pictures legata all'animazione nipponica. Le aspettative per la pellicola sono elevatissime visto che attualmente è il film più redditizio di TOEI Animation. Ad ogni modo, il distributore italiano ha in mente una premiere speciale per l'anteprima nazionale.

Attraverso un comunicato stampa, infatti, è stata annunciata la distribuzione del film in un evento speciale il 29 ottobre al Lucca Comics & Games 2022. Ma a rendere le cose più interessanti, tuttavia, sarà la partecipazione alla manifestazione del regista del film e del character design, Masayuki Sato. Anime Factory aggiunge: "L’anteprima si inserisce nell’ambito di una serie di iniziative di TOEI Animation Europe che prenderanno vita durante i giorni della manifestazione (28 ottobre – 1 novembre) e ne faranno il più grande evento mai realizzato in Italia dedicato alla property di One Piece."

E voi, invece, coglierete la vetrina della manifestazione lucchese per guardare in anteprima il film? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.