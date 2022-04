ONE PIECE: RED, è ufficiale il character design a colori di Shanks il Rosso

Ad agosto 2022 debutterà nelle sale giapponesi il nuovo film di ONE PIECE. Già dal nome, divulgato a novembre dello scorso anno, si intuiva quale sarebbe stato uno dei personaggi cardine della pellicola: Shanks il Rosso. L'imperatore, che appare di rado nel manga e sempre in fasi importantissime, è una delle figure più amate dal pubblico.

Il trailer di ONE PIECE: RED lo ha rimesso in gioco e ha rivelato un suo grande segreto, ovvero che ha una figlia chiamata Uta, una ragazza con i capelli per metà rossi, proprio come i suoi. Shanks sarà quindi un personaggio importante per questo film e farà qualche apparizione, anche se non è ancora noto quando.

Come era già stato intuito dal materiale promozionale di ONE PIECE: RED, è lui il personaggio segreto di cui si era intravisto parte dell'abito. Ora però è ufficiale: ecco il character design di Shanks a colori in ONE PIECE: RED. L'outfit scelto dalla produzione è abbastanza simile a quello del classico pirata, con una camicia bianca lasciata quasi completamente aperta, un mantello e un pantalone a sfondo rosso ma con alcuni disegni stampati sopra. L'imperatore però non ha il suo cappello di paglia, segno che questo design verrà sfruttato per il presente, e quindi per le sue apparizioni effettive in ONE PIECE: RED e non soltanto per alcuni ricordi.