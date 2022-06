ONE PIECE: RED, è ufficiale, ecco quando arriverà in Italia

Risale a novembre 2021 l'annuncio di ONE PIECE: RED, il nuovo lungometraggio della saga che fu rivelato in occasione della pubblicazione dell'episodio 1000 della serie originale. Ovviamente tutto il mondo ha drizzato le orecchie per nuove informazioni, soprattutto quelle che parlavano di un arrivo nel proprio paese del film.

È servito appena un mese per far sapere agli appassionati italiani di ONE PIECE che Anime Factory porterà ONE PIECE: RED in Italia. Fino ad ora non c'era una data di uscita né una finestra temporale durante la quale aspettarsi il film nelle sale nostrane, mentre in Giappone era tutto fissato per agosto 2022.

Anime Factory ha però rivelato sui social quando arriverà ONE PIECE: RED in Italia. Per ora la finestra di uscita è l'autunno 2022, quindi tra fine settembre e fine dicembre la pellicola sarà portata nei nostri cinema, con doppiaggio italiano. Poca distanza dall'uscita giapponese che farà certamente felici tutti i fan del pirata col cappello di paglia.

Intanto si susseguono altre rivelazioni, come il character design della Marina e di altri personaggi appartenenti ai tanti schieramenti che vivono nel mondo immaginario creato da Eiichiro Oda.