ONE PIECE: RED, Uta si mostra in questo cosplay di godirtypop

ONE PIECE: RED ha riscosso un successo clamoroso in tutto il mondo, forte di un'idea azzeccata e che ha nuovamente riportato in auge uno dei volti più noti dell'epopea piratesca di Eiichiro Oda, Shanks il Rosso. Ma non è stato l'unico personaggio ad apparire nel film visto che l'autore e TOEI Animation hanno voluto stupire il pubblico.

Stiamo parlando della figlia dell'Imperatore, Uta, amica di infanzia di Rufy nonché colei che ha mosso gli eventi della nuova pellicola. Con la sua apparizione si è aperta anche una discussione in merito alla sua canonicità dal momento che di norma i lungometraggi legati alla serie non lo sono.

Tuttavia, proprio la figlia di Shanks ha fatto la sua apparizione in uno dei numeri del manga originale, in un ricordo fugace del capitolo 1055, ipotesi che rafforza la sua canonicità nella serie. Ad ogni modo, recentemente la cosplayer godirtypop ha realizzato proprio un cosplay dedicato al personaggio in questione, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia, che ha riscosso un discreto apprezzamento all'interno della community di Reddit grazie all'attenzione ai dettagli.

