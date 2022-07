ONE PIECE: RED, Uta Project continua nel nuovo video musicale di Vaundy

ONE PIECE: RED, quindicesima pellicola basata sull’universo ideato da Eiichiro Oda, è riuscita a catturare sin da subito l’attenzione degli spettatori, in particolare per il coinvolgimento di Shanks il Rosso e di sua figlia Uta. La giovane cantate ha ricevuto anche un interessante progetto che intratterrà i fan fino all'uscita del film.

Lo Uta Project consiste nella pubblicazione di numerosi brani musicali, con tanto di video, animazioni e riferimenti inerenti alla pellicola. Il 15 giugno 2022 è stato pubblicato il primo di questi brani, Shinjidai, cantato da Ado, giovane celebrità giapponese che nel film doppia Uta nelle sezioni in cui canta o si esibisce sul palco. In seguito all’uscita di Watashi Wa Saikyo, traducibile con “Io Sono Invincibile”, di Mrs. Green Apple, Ado è tornata a collaborare con Vaundy per “Gyakko” la nuova canzone distribuita il 6 luglio 2022, e che potete ascoltare nel video in cima alla pagina.

Ad accompagnare il brano sono state le splendide illustrazioni di Sohin, la direzione artistica e l’attenzione al design di .MP, e la regia di Hironobu Nagasawa. In concomitanza con la pubblicazione di Gyakko, il canale YouTube ufficiale di ONE PIECE ha reso pubblica anche la terza parte del diario di Uta, simpatica maniera per familiarizzare sin da subito col personaggio. È stato poi confermato che Ado collaborerà ancora con molti artisti, per la realizzazione di dieci brani esclusivi, fino al 24 agosto 2022.

Ricordiamo che Eiichiro Oda ha dedicato un'illustrazione speciale ad Ado, e vi lasciamo ai primi dettagli sul romanzo del film scritto da Jun Esada.