ONE PIECE: RED, Uta è pronta a celebrare Halloween nel nuovo spot di Toei Animation

La grande novità del film ONE PIECE: RED è stata Uta, ragazza conosciuta come una grande cantante e un idol nel Nuovo Mondo, che nasconde però un triste passato, essendo figlia dell’Imperatore Shanks. In un breve spot televisivo, per continuare a promuovere la pellicola, Toei Animation ha riportato in scena Uta, pronta per uno spaventoso Halloween.

I Mugiwara hanno sempre celebrato la notte del 31 ottobre, sia attraverso delle illustrazioni speciali firmate dal maestro Oda, sia attraverso spot o messaggi pubblicitari. Stavolta però la ciurma di Cappello di Paglia è stata sostituita dalla sorridente Uta, diventata un personaggio molto amato dagli appassionati della serie in poco tempo, vestita per l’occasione. Con una dentiera da vampiro, la ragazza entra in scena con la sua felpa, caratterizzata da delle linee fluorescenti, che illuminano la scena, creando contrasto con lo sfondo scuro.

Cercando di spaventare gli spettatori, Uta viene però colta di sorpresa dai fantasmi generati dal frutto del diavolo Horo Horo di Perona, incontrata dai Mugiwara sulla gigantesca isola di Thriller Bark, e tornata in più circostanze nel corso della loro avventura. In conclusione, ricordiamo che anche Oda ha dedicato un’illustrazione di Halloween a Uta, e vi lasciamo alla nostra recensione di ONE PIECE: RED.