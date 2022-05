ONE PIECE: RED: Uta, Rufy e Shanks protagonisti della nuova Key Visual

ONE PIECE: RED è il titolo del prossimo film ispirato al capolavoro di Eiichiro Oda di cui ancora però non si hanno molte informazioni. TOEI Animation ha rivelato infatti informazioni col contagocce per l'attesissimo film in arrivo sul grande schermo che riporterà in auge la figura di Shanks il Rosso.

Il primo trailer di ONE PIECE: RED ci ha dato modo di dare un primo sguardo ad alcuni personaggi che faranno la loro apparizione durante la pellicola, senza però fornire alcun tipo di indizio circa il contenuto del lungometraggio. Il film uscirà nelle sale nipponiche il prossimo 6 agosto, salvo poi compiere successivamente il debutto anche in Italia grazie ad Anime Factory che ha annunciato l'acquisizione della pellicola per una distribuzione nel Bel Paese.

Ad ogni modo, i primi leak della rivista Weekly Shonen Jump hanno fornito un aggiornamento su ONE PIECE: RED, in particolar modo la nuova locandina ufficiale del film. L'immagine appare attualmente in bassa qualità, ma nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche una versione in alta qualità. La Key Visual non fornisce alcun dettaglio aggiuntivo, tuttavia si intravedono Rufy, Shanks e Uta, la figlia dell'Imperatore.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa locandina promozionale, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.