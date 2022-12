ONE PIECE: RED, Uta vince un curioso premio per le ricerche in rete nel corso del 2022

ONE PIECE:RED si è rivelato uno dei grandi successi dell’animazione giapponese nel corso di quest’anno, e gran parte del successo dell’ultima pellicola basata sull’opera di Eiichiro Oda possono essere ricondotti alla presenza di due figure molto amate dai fan: l’Imperatore Shanks e sua figlia, la cantante Uta, introdotta proprio con la pellicola.

La popolarità raggiunta in così poco tempo da Uta, un personaggio attorno al quale è stata costruita la trama del film, visto il suo complesso legame con Shanks e la sua vecchia amicizia con Luffy, si ritrova anche in un recente premio giapponese. Uta si è infatti classificata prima tra le parole più cercate in alcune delle categorie dei Japanese Internet Buzzword Awards. Si tratta di premi che vengono assegnati ai termini più ricercati su determinati siti e pagine legate alla pop culture, come Nico Nico Pedia e Pickup Encyclopedia, così come i tag di pixiv.

Tra i 100 candidati per il 2022 spiccano molte parole, spesso nomi propri di persona, legati al mondo dell’animazione, e questo si nota anche dalle prime dieci posizioni che riportiamo di seguito:

Uta Takopi’s Originale Sin Monkey D. Luffy Avataro Sentai Donbrothers Yor Forger Delicious Party Precure Zundamon Zoffy Suletta Mercury Anya Forger

Come potete vedere ONE PIECE è riuscita ad aggiudicarsi due posizioni molto alte, Uta al primo posto e il protagonista Luffy al terzo, decretando un nuovo traguardo per la serie dei record ideata da Eiichiro Oda. Altro dato interessante è la presenza di Yor e Anya Forger, protagonisti della serie Spy x Family, tra le più seguite e vendute dell’ultimo anno. Fateci sapere cosa ne pensate di questi risultati nella sezione commenti. Per finire vi lasciamo alle parole di Goro Taniguchi, regista di ONE PIECE: RED, che sottolineano l'ambizione dell'opera.