ONE PIECE: RED, un video rivela dei character design sorprendenti tra CP9 e Ammiragli

Il Governo Mondiale è un'organizzazione quasi tentacolare che cerca di mettere le sue grinfie su ogni isola, convincendola in vari modi ad aderire ai suoi dettami. Non potevano quindi esimersi dal presentarsi anche in ONE PIECE: RED, il prossimo film della saga che esordirà nelle sale giapponesi ad agosto 2022.

Dopo i pirati, la produzione di ONE PIECE: RED ha deciso di mostrare il character design di Koby ed Helmeppo, i primi due marine confermati insieme ad Akainu che però compare molto brevemente solo nel trailer. Non è finita qui, perché il Governo Mondiale farà un'apparizione che coinvolgerà tanti altri personaggi.

In un nuovo video, è stato rivelato che in ONE PIECE: RED torneranno la CP9 e i Cinque Astri di Saggezza oltre ad alcuni Ammiragli della Marina Militare. Un gruppetto di personaggi davvero interessante che potete osservare in alto. Si parte con la marina, che introduce Momonga, Fujitora, Kizaru e il grandammiraglio Akainu. Il turno successivo è invece dedicato al Governo Mondiale. Qui si parte con Blueno, il membro sconfitto da Rufy a Enies Lobby, poi Kalifa, sempre del CP9, e poi i Cinque Astri di Saggezza.

Nei prossimi giorni arriveranno le key visual dedicate a questi personaggi di ONE PIECE: RED. Vi convincono questi ritorni? Recentemente è stato invece confermato l'arrivo di Sunny-kun.