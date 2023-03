ONE PIECE: RED, un villain esclusivo dell'anime torna in un cameo, l'avete notato?

Diventato in breve tempo il film più visto, e coi maggiori incassi della storia del franchise, ONE PIECE: RED si è anche rivelato una delle pellicole più apprezzate del 2022. Oltre alla qualità realizzativa targata Toei Animation, la nuova avventura dei Mugiwara a suon di musica ha presentato personaggi e temi importanti, inserendo anche un cameo.

Ora che la pellicola è finalmente disponibile sul servizio Amazon Prime Video, gli appassionati più attenti hanno scoperto la presenza di un personaggio incontrato molto tempo fa, per giunta esclusivo dell’anime. Vista la centralità del personaggio di Uta, una giovane e celebre cantante, figlia dell’Imperatore Shanks il Rosso e amica d’infanzia di Luffy, i personaggi al di fuori dei Mugiwara hanno avuto poco spazio all’interno del minutaggio del film, e nonostante questo gli animatori hanno deciso di inserire un pirata presente nel primo OAV dell’opera.

Prodotto da Production I.G. e pubblicato nell’estate del 1998 solo in alcuni cinema del Giappone e per un breve periodo, il progetto in questione si intitolava ONE PIECE – Defeat Him! The Pirate Ganzack, e rappresenta la prima trasposizione animata basata sull’opera di Eiichiro Oda, precedente alla serie di Toei. L’OAV, disponibile su YouTube, introduceva per la prima volta il pericoloso Ganzack, mai apparso nel manga, e il pirata ha fatto il suo ritorno dopo quasi 25 anni in ONE PIECE: RED.

Come potete infatti vedere dal frame del lungometraggio presente nel post in calce, Ganzack viene mostrato di spalle, ma è immediatamente riconoscibile per via delle sue singolari armi a forma di chela di granchio poste sulla schiena. Il motivo di questo cameo è, come specificato da @newworldarthur, il ritorno di Goro Taniguchi alla regia di un film della serie, in quanto fu lui stesso a dirigere l’OAV del 1998.

In conclusione, ricordiamo che Eiichiro Oda si è aggiudicato lo Shin Watanabe Award proprio grazie al contributo nel settore raggiunto in qualità di producer di ONE PIECE: RED, e vi lasciamo ai dettagli sul cofanetto da collezione del film.