ONE PIECE: la regalità dell'imperatrice pirata Boa Hancock in un cosplay di HaneAme

Sicuramente è difficile scegliere chi è la donna più bella del mondo di ONE PIECE. Il design di Eiichiro Oda lascia spazio a molti dubbi dato che molte delle protagoniste apparse nel manga e nell'anime hanno un fisico particolare e curvilineo, quindi ci si deve basare soltanto sulle considerazioni fatte dai personaggi di questo mondo piratesco.

E secondo questi commenti, la più bella è l'imperatrice pirata Boa Hancock. Regina di Amazon Lily e capitano dei pirati Kuja, fin da subito ha dimostrato grandi doti nella pirateria, diventando in fretta uno dei membri della Flotta dei Sette. La sua taglia da 300 milioni di berry è sottostimata, ma la sua bellezza certamente no. In ogni angolo del mondo di ONE PIECE è risaputo che Boa Hancock è capace di catturare il cuore di chiunque.

Ci riuscirà anche nella vita vera? I cosplay di Boa Hancock non sono di certo semplici da realizzare. Oltre a una cura ottima per gli abiti che indossa l'imperatrice, sempre ricchi di ornamento e diversi l'uno dall'altro, è necessario avere anche un fisico proporzionato nella maniera di Eiichiro Oda. La famosa cosplayer HaneAme ha proposto a suo tempo un cosplay della bellissima piratessa di ONE PIECE e ne possiamo ammirare i risultati nell'album in basso.

