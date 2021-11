ONE PIECE: Reiju fantastica in questo cosplay di Grusha

Il passato di Sanji è stato per molto tempo sconosciuto a tutti. Si pensava che il cuoco dei Mugiwara avesse già messo in luce la sua storia nel periodo della sua introduzione, nelle prime fasi di ONE PIECE. La saga di Whole Cake Island ha rivelato che per il cuoco c'era tanto altro da approfondire, collegandolo alla famiglia Vinsmoke.

Sanji ha infatti dei fratelli e un padre da cui voleva distanziarsi a causa della loro scarsa umanità. Ancora adesso il quarto figlio dei Vinsmoke sta lottando contro la sua genealogia in ONE PIECE. Non tutti i suoi fratelli sono però creature senza cuore, come visto nel tempo. La più gentile e umana è sicuramente Reiju Vinsmoke, la sorella maggiore del gruppo che indossa un abito rosa svolazzante che la fa somigliare a una farfalla.

Come tutte le altre donne di ONE PIECE, anche lei ha un fisico curvilineo come piace a Oda. Riesce quindi, pur apparendo in un solo arco narrativo, ad affascinare personaggi e lettori della serie. La cosplayer Grusha ha deciso di lanciare un proprio calendario di ONE PIECE, partendo proprio con un cosplay di Reiju Vinsmoke in abito bianco, come visto nei suoi momenti da civile e non in combattimento.

Non appaiono spesso cosplay di Reiju in rete, con lo scorso firmato da Vampybitme.