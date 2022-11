ONE PIECE: la sicurezza di Zoro nel busto di Ditaeshi

L’arco narrativo ambientato nel paese di Wa si è ormai concluso da diversi capitoli, ma il peso di alcuni eventi e scoperte avvenute in quei luoghi condizionerà profondamente l’ultima saga di ONE PIECE. Tra gli eventi più cruciali si trovano i potenziamenti raggiunti dai protagonisti, come la preziosa katana Enma ereditata da Roronoa Zoro.

Forgiata da Shimotsuki Kozaburo, e usata per molti anni da Kozuki Oden, Enma venne poi affidata a Tenguyama Hitetsu, spadaio che si rivelerà essere Kozuki Sukiyaki, ex shogun del paese nonché padre del leggendario samurai. Enma rientra nelle ventuno lame di grado 0 Wazamono, e per questo è tra le spade più potenti dell’universo di ONE PIECE.

Solo grazie a Hyori, figlia di Oden e sorella minore di Momonosuke, Zoro riuscirà ad ottenere Enma, in cambio della preziosa Shusui, e conoscerà di cosa è realmente capace quella lama. Enma, infatti, tende ad estrarre a forza l’ambizione dell’armatura dall’utilizzatore, fenomeno che ha inizialmente messo in difficoltà lo spadaccino dei Mugiwara. L’aura viola dell’assorbimento avvolge Zoro anche nel busto realizzato da Ditaeshi.

Alto 33 centimetri, il busto si presenta piuttosto dettagliato, con anche una maschera oni che sembra formarsi nella parte inferiore. Il prodotto arriverà sul mercato tra il secondo e il terzo trimestre del 2023, e sarà venduto al prezzo di 95 euro.