ONE PIECE: in rete emerge uno strano dettaglio sulle gambe di Kaido

Kaido è uno dei quattro imperatori, quindi uno dei pirati più potenti del mondo di ONE PIECE. Inserito ormai da lunghissimo tempo nell'opera, nonostante sia solo adesso protagonista grazie all'arco narrativo di Wanokuni, viene disegnato da Eiichiro Oda come un uomo di grossa stazza, con delle grosse corna sulla testa e un tatuaggio sul braccio.

Nel flashback attuale l'abbiamo visto più volte protagonista, specie con il capitolo 970 di ONE PIECE. Ma c'era un dettaglio tra i disegni di Oda che sembrava essere sfuggito ai fan, almeno fino ad ora. Il noto Library of Ohara, portale che approfondisce tutto ciò che riguarda ONE PIECE, ritaglia una vignetta che vede Kaido e Oden affrontarsi, ma Kaido oltre ad avere una strana giacca si ritrova delle gambe sorprendentemente esili.

L'attuale figura di Kaido è massiccia e i suoi pantaloni sembravano celare gambe molto più muscolose, ma in realtà essi sono semplicemente larghi e nascondono la magrezza degli arti inferiori dell'imperatore di ONE PIECE. In rete naturalmente non sono mancate le battute in proposito, ma in molti fanno notare che succeda spesso ai personaggi di ONE PIECE di avere un torso piuttosto robusto e gambe graciline, come capitato a Edward Weevil.

E voi cosa pensate, Oda ha semplicemente dimenticato di disegnarlo con le giuste proporzioni oppure Kaido ha saltato gli allenamenti alle gambe in palestra? Gambe possenti o no, Kaido è riuscito a mettere alle strette tanti personaggi, abbattendo senza difficoltà anche Rufy.