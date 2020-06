ONE PIECE: in rete i fan si scatenano con un'improbabile teoria su Yamato

Gli appassionati lettori di ONE PIECE non possono di certo starsene con le mani in mano quando Eiichiro Oda presenta un nuovo personaggio e dà indicazioni varie con modo di parlare, acconciatura, abbigliamento, tecniche o altro. Per questo la fanbase si lancia sempre in speculazioni e teorie, alcune volte corrette ma altre bislacche e particolari.

Durante questa settimana di pausa in cui non è uscito ONE PIECE 984, i fan hanno cercato di mettere in chiaro tutte le peculiarità del nuovo personaggio presentato. Pur se menzionato già da diversi capitoli e al centro di una gara e sviluppi importanti, solo alla fine del capitolo 983 di ONE PIECE è apparso Yamato in carne e ossa, per la prima volta nel manga.

Il figlio di Kaido è al centro di teorie varie e una di queste lo vuole essere in realtà Oden Kozuki. Pur non avendo visto il corpo esanime dell'erede di Wanokuni, è praticamente impossibile sia sopravvissuto al massacro subito dall'imperatore durante l'esecuzione che lo vide protagonista venti anni prima alla capitale dei fiori.

Il motivo di questa teoria è da ricercarsi nel particolare abbigliamento di Yamato: oltre la maschera da Hannya e la mazza sulla schiena, i vestiti dell'erede dell'imperatore Kaido sono pressoché identici a quelli di Oden Kozuki. Una teoria abbastanza campata in aria ma che apre le porte ad altri scenari descritti da altri fan: secondo molti una connessione tra i due personaggi è possibile, anche se non a causa del sangue.

Yamato, che ha già mostrato un animo ribelle, potrebbe aver trovato qualche messaggio di Oden che lo ha legato a lui, così come è capitato a Momonosuke che ha un Frutto del Diavolo con le stesse caratteristiche di quello di Kaido. Cosa pensate ne sarà di Yamato?