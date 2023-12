ONE PIECE, il riassunto completo del capitolo 1101: lettere dal passato

L’assalto del Governo Mondiale e della Marina sull’isola-laboratorio di Egghead è stato interrotto per lasciar spazio ai ricordi di Orso Bartholomew. Trasformato in una macchina, Kuma ha dovuto fare dei grandi sacrifici, come raccontato nel capitolo 1101 di ONE PIECE. Attenzione agli spoiler da qui in avanti.

Nei giorni scorsi sono emersi diversi dettagli su quanto leggeremo nel capitolo 1101 atteso per il 10 dicembre 2023 su MangaPlus, ma ora sono arrivati i primi spoiler completi e riassunti sul prossimo appuntamento del manga. Come specificato nel post in fondo alla pagina, il capitolo si apre con due pagine a colori dedicate a Vegapunk e ai suoi sei cloni, per poi far tornare lo svolgimento degli eventi al flashback di Kuma.

Ricordando i viaggi al fianco dell’Armata Rivoluzionaria nel Regno di Goa, Kuma nota le continue assenze di Dragon, il quale sembra aver avuto un figlio dal quale torna molto spesso. Spostandosi anni nel futuro, Kuma è arrivato al villaggio Foosha e osserva da lontano Luffy, allora sedicenne, mentre si allena per padroneggiare la tecnica Gum Gum Ascia.

Kuma rischia però di farsi scoprire e se ne va non appena riceva una chiamata dal Governo Mondiale. A fare da contorno alle tavole ci saranno dei box dove sono contenute le parole scritte da Kuma alla figlia Bonney in delle lettere che però la bambina non riceverà mai a causa delle intercettazioni dell’agente Alpha. Mentre Kuma viaggia e torna da Vegapunk per gli aggiornamenti sulla trasformazione, Bonney cresce sotto la guida di Conney.

Manca un anno al completamento della modifica secondo Vegapunk, e mentre Kuma continua a prendere parte ai piani dell’armata rivoluzionaria con un’attitudine silenziosa, Conney scopre che Alpha è un’agente del Governo Mondiale, e si impegna affinché la bambina possa scappare e tornare libera. Per farlo chiede l’aiuto ai tre migliori pescatori del regno di Sorbet, Gyogyo, Totsu e Poteto, che dopo aver modificato la loro nave in un’imbarcazione da pirati, provano ad allontanarsi con Bonney, travestita da Conney.

Purtroppo Alpha si rende conto dello scambio di persona, e quando si trova pericolosamente vicino a Bonney, la bambina, ricordando le parole del padre e sognando di diventare Nika, colpisce l’agente con un pugno gigantesco, simile a quello di Luffy in Gear Third.

Il capitolo 1101 di ONE PIECE si chiude con la fuga riuscita di Bonney, ora considerata una minaccia dal Governo Mondiale, e la conferma che quella piccola imbarcazione sarebbe diventata una vera nave di pirati della nuova generazione. Ricordiamo che la prossima settimana ONE PIECE sarà in pausa. Prima di lasciarci, ecco un bel cosplay di Perona, e una statua da collezione dedicata a Barbanera.