ONE PIECE: il riassunto della saga dell'arrivo alla Linea Rossa da Thriller Bark a Sabaody

Lontani da Water Seven ed Enies Lobby, i Mugiwara continuano il loro viaggio, a bordo della sgargiante Thousand Sunny, ritrovandosi nel misterioso triangolo Florian. Qui fanno la conoscenza di uno scheletro dalla capigliatura afro, Brook, e decidono di aiutarlo a riprendere la sua ombra. Ha così inizio la quinta grande saga di ONE PIECE.

Brook rivela di essere l’ultimo sopravvissuto della ciurma di Rumbar grazie ai poteri del frutto Yomi Yomi. Decisi ad aiutarlo, i protagonisti si dirigono verso l’isola di Thriller Bark. Il luogo, dall’atmosfera orrorifica, si rivela essere la più grande nave del mondo, al cui comando si trova Gekko Moria, pirata da 320 milioni di berry e membro della Flotta dei Sette.

Dividendosi i Mugiwara comprendono di più su ciò che sta realmente accadendo sulla nave: grazie ai poteri del frutto Shadow Shadow Moria ha radunato un esercito di zombie per fronteggiare l’Imperatore Kaido, che anni prima uccise la sua ciurma. Rubate le ombre di alcuni dei Mugiwara, Moria usa quella di Luffy per rianimare il gigante Odr, trasformato in uno zombie speciale grazie al dottor Hogback.

Mentre Luffy e gli altri affrontano i pirati di Moria per riottenere le loro ombre, Brook è impegnato contro lo zombie Ryuma, samurai proveniente dal paese di Wa. Lo scheletro viene aiutato da Zoro, che dopo aver vinto si appropria della katana Shusui. Grazie all’aiuto di una banda di pirati di Thriller Bark, che instillano 100 ombre nel corpo di Luffy, i Mugiwara riescono a vincere contro Odr e Moria.

Sull’isola è però presente Orso Bartholomew, altro membro della Flotta dei Sette. Kuma riconosce Luffy come figlio di Dragon e lo libera delle sofferenze provate durante le battaglie, che vengono invece assorbite da Zoro. Diretti all’isola degli uomini pesce, i Mugiwara, a cui si è aggiunto Brook, arrivano nell’arcipelago Sabaody, dove vengono introdotti personaggi molto importanti: Silvers Rayleigh, braccio destro di Gol D. Roger, le Undici Supernove, di cui fanno parte Luffy e Zoro, e i nobili mondiali.

La ciurma ritrova anche Hacchan, che rivelando erroneamente di essere un uomo pesce, viene colpito dal nobile mondiale Charloss. Furioso, Luffy stende il nobile con un pugno, attirando nell’arcipelago l'Ammiraglio Kizaru. La saga dell’arrivo alla Linea Rossa, raccontata dal capitolo 442 al 513, si conclude con Bartholomew che grazie al frutto Pad Pad salva i Mugiwara dall’arrivo della Marina, mandandoli tutti in luoghi distanti.