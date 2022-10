ONE PIECE: il riassunto della saga del CP9, da Water Seven a Enies Lobby

La quarta grande saga di ONE PIECE è costellata di momenti fondamentali nel viaggio dei Mugiwara. Lasciata l’isola di Skypiea, Luffy e compagni affrontano i pirati Foxy nel Davy Back Fight. Vinto il gioco, i protagonisti si trovano di fronte ad Aokiji, uno dei tre Ammiragli della Marina, che li avverte della pericolosità di Nico Robin.

Le condizioni della Going Merry portano la ciurma a Water Seven. Qui fanno la conoscenza di alcuni membri della Galley-La company, la migliore ditta di costruzioni navali al mondo, e della Franky Family che derubano Usop dell’oro per le riparazioni.

La Going Merry non può essere riparata, e Luffy decide di investire in una nuova nave, facendo adirare Usop che si ritira dalla ciurma e lo sfida, perdendo. Intanto Iceburg, sindaco della città e capo della Galley-La, viene colpito da Nico Robin. Cercando di far chiarezza sulla situazione, i Mugiwara scoprono che diversi membri della ditta sono in realtà agenti del Cipher Pol 9, organizzazione al servizio del Governo Mondiale incaricata di trovare i progetti dell’arma ancestrale Pluton, e di portare Robin a Enies Lobby.

Catturata Robin la CP9 si dirige verso l’isola, inseguiti dai protagonisti. Giunto alla Torre della Giustizia, Luffy affronta Blueno, rivelando il potenziamento Gear Second. Poco dopo i Mugiwara dichiarano guerra al Governo Mondiale, e si preparano a fronteggiare la CP9 per liberare Robin.

Spandam, leader dell’organizzazione, convoca un Buster Call minore, evento a cui Robin ha già assistito. Quando era bambina l’isola di Ohara, dove era nata e cresciuta, venne distrutta per la troppa conoscenza divulgata. Robin riuscì a salvarsi solo grazie ad Aokiji, e da allora viene considerata una minaccia perché in grado di leggere i Poignee Griffe.

Mentre Luffy affronta i membri della CP9, la ciurma si occupa della Marina, e Franky riesce a salvare Robin. I Mugiwara vengono raggiunti dalla Going Merry, a cui danno l’ultimo sofferto addio. Franky ha usato i soldi rubati alla ciurma per costruire la Thousand Sunny, sulla quale i protagonisti riprendono il loro viaggio, tutti con una nuova taglia.

La saga della CP9, raccontata dal capitolo 303 al 441, si conclude con importanti novità: il vice ammiraglio Garp, e Dragon, leader dell'Armata Rivoluzionaria sono il nonno e il padre di Luffy. Inoltre si parla per la prima volta dei Quattro Imperatori che governano il Nuovo Mondo, e assistiamo allo scontro tra due di loro: Shanks e Barbabianca.