ONE PIECE: il riassunto della saga della guerra di Barbabianca da Amazon Lily a Marineford

Separati da Bartholomew per sfuggire all’attacco della Marina nell’arcipelago Sabaody, i Mugiwara non possono proseguire il loro viaggio. Luffy si ritrova ad Amazon Lily, isola abitata da sole donne e governata da Boa Hancock, membro della Flotta dei Sette che si innamora del protagonista. Così ha inizio la sesta grande saga di ONE PIECE.

Sull’isola Luffy viene a sapere che Ace sta per essere giustiziato. Deciso a salvarlo, il protagonista riesce ad infiltrarsi a Impel Down, la prigione di massima sicurezza del Governo Mondiale. L'intrusione viene scoperta, e Luffy si trova contro Magellan, direttore del carcere capace di generare veleno, grazie ai poteri del frutto Doku Doku, uno dei paramisha più forti del manga.

Grazie a improvvisate alleanze con vecchie conoscenze, come Buggy, Crocodile, e nuovi personaggi, come Jinbe ed Emporio Ivankov, Luffy riuscirà a fuggire dalla prigione dopo aver saputo che Ace è già in viaggio per Marineford, recandosi al quartier generale della Marina al fianco dei suoi nuovi alleati.

Al loro arrivo a Marineford trovano la flotta di Barbabianca. L’Imperatore è lì per salvare Ace, membro della sua ciurma nonché figlio del suo vecchio rivale Gol D. Roger, il Re dei Pirati, dando così via ad una delle più grandi guerre dell’era moderna della pirateria. Luffy tenterà in ogni modo di avvicinarsi ad Ace, salvandolo dalle guardie che stavano per giustiziarlo con l’Ambizione del Re Conquistatore.

I tentativi del protagonista saranno però inutili, in quanto per difenderlo dall’attacco di Akainu, Ace farà scudo col proprio corpo, venendo ucciso dal magma dell’Ammiraglio. All’addio di Ace segue la morte di Barbabianca per mano dei pirati di Barbanera. In punto di morte però l’Imperatore ribadisce l’esistenza dello ONE PIECE.

Barbanera ruba in qualche modo i poteri del frutto Gura Gura, e la guerra cessa quando arriva Shanks. La saga della guerra di Barbabianca, narrata dal capitolo 514 al 597, si conclude con un flashback dedicato all’infanzia di Luffy, Ace e Sabo, e col protagonista che attraverso una foto pubblicata sui giornali comunica ai compagni di incontrarsi due anni dopo all’arcipelago Sabaody.