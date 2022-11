ONE PIECE: il riassunto della saga degli Imperatori, dal Reverie al Paese di Wa

Lontani dalle coste di Whole Cake Island, i Mugiwara rimasti sull’isola per riavere Sanji nella ciurma si dirigono a Wano. Nel mentre a Marijoa sta per prendere luogo il Reverie, un incontro tra le autorità mondiali per decidere come gestire il futuro del Nuovo Mondo. Ha così inizio la seconda parte della saga degli Imperatori di ONE PIECE.

Intanto vengono aggiornate le taglie dei Mugiwara: Sanji ha raggiunto la cifra di 330 milioni di Berry per via del suo legame con la famiglia Vinsmoke, mentre Luffy ha ottenuto il titolo di quinto Imperatore con una taglia di 1,5 miliardi di berry. La saga del Reverie, la più corta della serie, si conclude con Im, figura ancora avvolta dal mistero, che siede sul trono vuoto.

Dopo varie vicissitudini i Mugiwara raggiungono Wano. Luffy viene ritrovato sulla spiaggia dalla piccola O-Tama e veniamo a sapere della complessa situazione in cui vivono gli abitanti di Wano: la maggior parte è costretta a lavorare nelle fabbriche sotto il controllo dell’Imperatore Kaido alleato dello shogun Orochi.

Si scoprono molte verità sui frutti Smile, frutti del diavolo artificiali, sui pirati delle cento bestie, guidati da Kaido, e sul fatto che Kin’emon è a capo dei Foderi Rossi, samurai al servizio del leggendario Oden, che insieme a Momonosuke sono stati mandati 20 anni nel futuro per uccidere Kaido durante il festival del fuoco sull’isola di Onigashima.

Luffy prova ad affrontare Kaido per la prima volta venendo respinto con un unico colpo. Il protagonista si ritroverà nella prigione di Udon dove apprende da Hyogoro come sfruttare l’haki per rendere i propri colpi più potenti. Intanto a Wano arriva Big Mom, che stringe un’alleanza con Kaido, e si viene a sapere che durante il Reverie è stata abolita la Flotta dei Sette. Zoro riceve la leggendaria katana Enma da Hyori Kozuki, figlia di Oden, al quale è dedicato un lungo flashback ricco di informazioni sulla vita del leggendario samurai, tra cui anche il suo viaggio prima con Barbabianca e poi con Gol D. Roger.

La guerra di Onigashima inizia con l’assalto dei Nove Foderi Rossi al castello di Kaido che vengono raggiunti a aiutati dal trio della nuova generazione: Luffy, Kidd e Law. In scena arriva anche Jinbe, ora ufficialmente membro dei Mugiwara, e una volta giunti sull’isola dominata da Kaido viene presentata la gerarchia della ciurma di Kaido, ovvero il capitano, i tre Superstar King, Queen e Jack, e i Sei Compagni Volanti. Debutta anche il personaggio di Yamato, figlia di Kaido e convinta sostenitrice del volere di Kozuki Oden.

Kaido uccide Orochi e presenta a tutti il piano per trasformare Onigashima nella capitale di Wano e per la conquista dello ONE PIECE grazie all’alleanza con Big Mom. Kaido affronta e riesce a fermare i Nove Foderi Rossi per poi sollevare l’intera isola e trasportarla sopra la capitale dei fiori per sostituirla distruggendola. Kaido viene raggiunto da Big Mom sul tetto di Onigashima, e così si schierano contro i pirati della nuova generazione.

Dopo essere stato ferito da Zoro, Kaido rimane solo contro Luffy e lo spedisce fuori dall’isola, facendo credere a tutti di averlo ucciso. Il piccolo Momonosuke sente la voce di Luffy, salvato dalla ciurma di Law, e decide di diventare adulto grazie ai poteri di Shinobu per trasformarsi in un drago e accompagnare il protagonista su Onigashima. Mentre Zoro affronta King e Sanji fronteggia Queen, dimostrando la loro importanza come Ali del Re dei Pirati, Law e Kidd riescono a sconfiggere Big Mom.

Luffy torna contro Kaido, e dopo aver perso nuovamente contro l’Imperatore, il protagonista risveglia il vero potere del frutto Gom Gom, in realtà il frutto zoo zoo di tipo mitologico modello Nika. Luffy raggiunge il Gear Fifth, avendo i poteri del dio del Sole Nika e riuscendo finalmente a sconfiggere l’Imperatore.

La seconda parte della saga degli Imperatori, narrata dal capitolo 903 al 1057, si conclude con la liberazione di Wano dalla tirannia di Kaido, che verrà guidata dal nuovo shogun, Momonosuke, dalla nascita di nuove minacce come la Cross Guild, e dall'inizio dell'epoca dei nuovi quattro Imperatori, tra cui spiccano Luffy e Buggy.