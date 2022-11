ONE PIECE: il riassunto della saga degli Imperatori, da Zo a Whole Cake Island

Lasciandosi gli eventi di Dressrosa alle spalle i Mugiwara che erano rimasti sull’isola, al fianco di Law e i samurai di Wa raggiungono Zo, terra che nasce sulla schiena di un immenso elefante: Zunisha. Tra verità riguardo il viaggio di Kin’emon, e sui Mink, visoni dell'isola, ha così inizio la saga degli Imperatori, nona della serie ONE PIECE.

I Mugiwara riescono così ad unirsi a Zo, e coloro che non erano presenti a Dressrosa raccontano di essere riusciti a fuggire ad un attacco da parte di una nave di Big Mom. Proprio due dei pirati dell’Imperatrice, Pekoms e Bege, arrivano a Zo per catturare Sanji. Un rapimento che viene spiegato tramite un’informazione fondamentale sulle origini del cuoco. Infatti, Sanji appartiene alla famiglia Vinsmoke ed è destinato a sposare una delle figlie di Big Mom, Pudding.

Nonostante sia inizialmente contrario, Sanji decide di accettare per proteggere i propri compagni. Zo si rivela fondamentale per l’apparizione del primo Road Poignee Griffe, rosso e che insieme ad altri tre mostra indica l’ubicazione di Raftel. Di fronte alla gigantesca pietra nasce l’alleanza tra i Mugiwara, i pirati di Heart, i Mink e i samurai di Wano per uccidere l’Imperatore Kaido.

Determinato a riavere Sanji nella ciurma, però, Luffy decide di dirigersi prima a Whole Cake Island, e seguito da Nami, Brook, Chopper, Carrot e Pedro si separa dagli altri che invece partono per Wano. Giunto a Totto Land il gruppo di Luffy si divide per affrontare i figli dell’Imperatrice, e per cercare i suoi Poignee Griffe. Emergono dettagli sulla storia della famiglia Vinsmoke, di come tutti i fratelli di Sanji siano esseri umani modificati geneticamente per diventare più potenti, mentre lui, grazie al sacrificio di sua madre, sia rimasto l’unico normale.

Luffy raggiunge Sanji solo per essere inizialmente respinto, e addirittura attaccato. Il cuoco teme che Big Mom possa arrivare a minacciare anche Zeff oltre ai suoi compagni. Tuttavia, Sanji scopre che Pudding vuole in realtà uccidere la famiglia Vinsmoke per garantire all’Imperatrice il controllo sulla tecnologia del regno di Germa. Sanji si riunisce quindi a Luffy per far saltare il matrimonio e affrontarne le conseguenze.

Con Brook che è riuscito a trovare i dettagli di tre Poignee Griffe, Jinbe intenzionato ad abbandonare la ciurma dell’Imperatrice, e Capone e Caesar Clown che vogliono fermarla, i Mugiwara tornano in azione. Dopo aver tentato un piano che si è rivelato fallace, Big Mom entra in uno stato di rabbia incontrollata perché desidera mangiare la torta nuziale, ormai andata distrutta. Ha quindi inizio una corsa contro il tempo con Sanji da una parte che cerca di realizzare una torta capace di soddisfare la fame dell’Imperatrice, e dall’altra Luffy contro Katakuri nel mondo dello specchio.

La prima parte della saga degli Imperatori, narrata dal capitolo 802 al 902, si conclude con la vittoria di Luffy e la fuga dei Mugiwara, compreso Sanji, da una furiosa Big Mom, che viene ostacolata dai pirati del Sole e i membri del Germa 66.