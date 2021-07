ONE PIECE: i ribelli arrivano ad Onigashima, Luffy furioso nella preview dell'episodio 984

Il piano elaborato da Kin'emon e dai ribelli per contrastare la tirannia di Kaido e Orochi sul Paese di Wa, ha condotto Luffy e i suoi alleati sulle sponde di Onigashima. L'isola sarà luogo di intense battaglie, come anticipato dalla preview dell'episodio 984 di ONE PIECE, dal titolo "L'imprudenza di Luffy! Infiltrazione al banchetto di Kaido!"

Mentre il manga si trova già nelle fasi avanzate dell'immensa guerra per la libertà di Wano, e tra vecchia e nuova generazione di pirati, l'anime si sta avvicinando progressivamente ad alcuni dei momenti più importanti prima dell'inizio del conflitto. Come potete infatti vedere dalla breve anteprima riportata in calce, condivisa sui social da @ScotchInformer, i Nove Foderi Rossi si troveranno ad affrontare direttamente alcuni dei sottoposti di Kaido, in prossimità della fortezza Torii.

Nel mentre però Luffy, a cui Kidd e Law sembrano voltare le spalle, decide di infiltrarsi al banchetto dei Pirati delle Cento Bestie. Furioso nei confronti dei suoi alleati, Cappello di Paglia agirà in maniera incauta, mettendo a rischio l'intero piano. Fortunatamente però, vista l'ebbrezza dei pirati, Luffy li istigherà a fare confusione, riuscendo probabilmente a creare un diversivo per poter continuare la missione.

Ricordiamo che finalmente l'episodio 1000 di ONE PIECE ha una data d'uscita, e vi lasciamo ad una specifica guida riguardante le puntate filler dell'anime.