Clamoroso! ONE PIECE ricomincia con WIT e Netflix: annunciato l'anime remake THE ONE PIECE

Era il 20 ottobre 1999 quando in Giappone veniva trasmesso il primo episodio dell'anime di ONE PIECE. A distanza di 1088 puntate trasmesse, in occasione del 25° anniversario della produzione è stato presentato il remake dell'anime di ONE PIECE. Scopriamo tutti i dettagli di questo progetto annunciato come un fulmine a ciel sereno.

Il Jump Festa 2024 è stato teatro di un panel dedicato a ONE PIECE in cui sono arrivate novità riguardanti la serie televisiva prodotta da Netflix. Inaki Godoy e Jacob Romero Gibson non sono stati gli unici ospiti dell'evento. Sul palco erano presenti anche le voci giapponesi di Rufy, Zoro e Nami per rivelare i progetti in arrivo per il 25° anniversario dell'anime di ONE PIECE.

Gli spoiler di ONE PIECE 1102 e il messaggio di Eiichiro Oda rivolto ai fan, hanno lasciato spazio a un finale clamoroso e inaspettato. A distanza di 25 anni dalla prima puntata, l'anime di ONE PIECE riceverà un remake. Proprio quando l'anime di ONE PIECE si addentra nella Saga di Egghead, la storia ricomincerà da zero!

L'anime remake di ONE PIECE è conosciuto con il titolo di THE ONE PIECE e la produzione è stata affidata a WIT Studio, studio d'animazione responsabile delle prime tre stagioni di Attack on Titan e varie altre serie anime importanti. THE ONE PIECE debutterà su Netflix, ma ancora non è stata rivelata una finestra d'uscita ufficiale. Ulteriori informazioni verranno rese note nelle settimane a venire.