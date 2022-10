ONE PIECE: ricordiamo il MADS, l'organizzazione criminale di Vegapunk

Il mondo di ONE PIECE è vasto e comprende tante organizzazioni. Da una parte ci sono Governo Mondiale e marina militare, dall'altra l'armata dei rivoluzionari. Nel mezzo ci sono invece tanti piccoli gruppi, molto spesso di pirati, ma non mancano coloro che creano organizzazioni molto particolari, ad esempio il MADS.

Il MADS viene menzionato pochissime volte in ONE PIECE ma la sua importanza è alta. La prima menzione è avvenuta nel capitolo 840 del manga, corrispondente all'episodio 802 dell'anime, per bocca di Yonji Vinsmoke. Il nome potrebbe essere un acronimo ma anche un riferimento ai "mad scientists", gli scienziati pazzi che ne facevano parte.

Quest'organizzazione fuori dal controllo del governo infatti aveva tra le sue fila alcune delle menti più geniali di ONE PIECE: Vegapunk, Vinsmoke Judge, Caesar Clown e Queen. Non si sa se ci siano stati altri scienziati ad aver collaborato al progetto, che aveva degli obiettivi molto pericolosi. La marina è poi intervenuta per distruggere il gruppo, obbligando Vegapunk a lavorare per il Governo Mondiale.

Con i segreti di Vegapunk in arrivo, è possibile che Oda entri più nel dettaglio spiegando cos'è il MADS e qual è la sua storia, anche per tratteggiare meglio la personalità e il passato dello scienziato geniale di Egghead. E chissà se ciò non contribuirà anche a svelare il segreto dei Frutti del Diavolo.