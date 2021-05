ONE PIECE: tutti i riflettori su Jinbe nell'ultima figure di DT Studio

Da oltre un anno, o meglio dall'introduzione di Yamato, si sono incrementate le voci in merito al prossimo componente della ciurma di Cappello di Paglia. Tuttavia, prima di presentare il prossimo personaggio che si unirà tra le fila dei protagonisti di ONE PIECE, Eiichiro Oda sta concentrando i suoi sforzi sulla grande battaglia.

Attualmente a quota 1013 capitoli di ONE PIECE e poco meno di 5 anni al finale del manga non sappiamo ancora chi sarà l'11° membro dei Mugiwara, ovvero colui che seguirà Jinbe tra le fila del Capitano Rufy. Attualmente, la sfida sembra ancora aperta tra Yamato, la figlia di Kaido, e Carrot, e la community sembra persino spezzata a riguardo.

Questo dibattito, tuttavia, non ha permesso ai lettori di godere al massimo dell'arrivo di Jinbe nella ciurma, fenomeno che ha spinto DT Studio ad omaggiare il celebre pirata con una speciale figure dedicata, la stessa che potete ammirare in tutto il suo splendore in calce alla notizia dove il pirata è ritratto mentre domina sul mare. Il modellino in questione, dalle dimensioni di 44x35x55 (in cm) è già disponibile al preordine al costo di 348 euro a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La consegna, infine, è attesa non prima del mese di dicembre.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta dedicata all'attuale ultimo componente subentrato dei Mugiwara, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.