ONE PIECE, dove eravamo rimasti? Il riassunto degli ultimi eventi per il ritorno del manga

È passato molto tempo dall'ultimo capitolo di ONE PIECE, il manga più famoso di Weekly Shonen Jump e del mondo intero. Eiichiro Oda si è dovuto operare a causa di un forte astigmatismo che gli stava rendendo sempre più difficile lavorare, in particolar modo ai piccoli dettagli nei disegni, e così è stata presa la decisione di fare una lunga pausa.

Un mese di stop che sta però per terminare. Il prossimo capitolo del manga uscirà a breve, con il 16 luglio la data prevista per il ritorno. Ci sono tanti dubbi su cosa accadrà in ONE PIECE 1087, un capitolo che potrebbe concentrarsi su tante situazioni diverse. In attesa di scoprire cosa succederà in occasione dell'uscita ufficiale o dell'uscita degli spoiler, facciamo un riassunto degli ultimi eventi di ONE PIECE tra Egghead, Mary Geoise e il resto del mondo.

Rufy e la sua ciurma hanno fatto approdo a Egghead, dove hanno incontrato Jewelry Bonney e hanno fatto soprattutto la conoscenza del geniale scienziato Vegapunk e dei suoi satelliti. Vegapunk tuttavia è in pericolo a causa delle sue ricerche, con la marina e il Governo Mondiale che devono eliminarlo. La CP0 guidata da Rob Lucci ha fatto irruzione sull'isola, ma sono stati sconfitti da Rufy e gli altri. Tuttavia, un traditore si cela tra le file alleate: è York, uno dei satelliti di Vegapunk che ha rapito il corpo principale e dato ordini ai Seraphim di affrontare i protagonisti. Intanto le forze della marina si radunano a Egghead, con tanto di presenza di uno dei Cinque Astri di Saggezza.

Intanto, il resto del mondo è in fermento: Trafalgar Law è stato sconfitto da Barbanera, Eustass Kidd è stato sconfitto da Shanks e i rivoluzionari stanno ascoltando la storia di Sabo. In un flashback, Sabo spiega cos'è successo al Reverie, raccontando degli eventi avvenuti nella sala del Trono Vuoto, con Im e i Cinque Astri di Saggezza che hanno ucciso Cobra. Nel presente, invece, è stato presentato il primo cavaliere di dio, Garling Figarland. È da uno di questi scenari che ripartirà Oda per il suo manga, che sta entrando sempre di più nel vivo di una saga che rischia di cambiare il destino del mondo intero di ONE PIECE.