ONE PIECE: rinforzi per Kaido e intensi allenamenti nella preview dell'episodio 955

Le avventure dei Mugiwara proseguono nell'isolato Paese di Wa, e in seguito al pericoloso incontro tra i due Imperatori, Kaido e Big Mom, sembra che ci siano importanti cambiamenti e preparazioni per le fazioni coinvolte in quella che sarà probabilmente una delle battaglie più intense che abbiano mai coinvolto la ciurma di Cappello di Paglia.

Dopo una serie di puntate in cui Luffy è riuscito a riaccendere momentaneamente gli animi dei prigionieri di Udon, dopo aver superato i numerosi scontri organizzati da Queen, e in cui abbiamo visto incontri rilevanti, la preview dell'episodio 955, dal titolo "Un nuovo alleato? Si mobilita l'armata di Giganti di Kaido" ha mostrato nuovi avvenimenti che potrebbero sconvolgere nuovamente tutte le dinamiche in gioco.

Kaido e Big Mom sembrano ormai essere giunti ad un patto tra i loro equipaggi, e mentre festeggiano, Luffy è impegnato ad allenarsi seguendo gli allenamenti di Hyo riguardo l'ambizione dell'armatura, e Kin'emon cerca di elaborare una strategia per addentrarsi nell'isola di Onigashima, dominata dall'Imperatore Kaido in persona. A peggiorare le cose sembra che arriveranno dei rinforzi per i Pirati delle Cento Bestie, tra cui anche Scratchmen Apoo.

