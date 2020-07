ONE PIECE sta per rinnovarsi in Giappone: annunciata una nuova speciale collezione in box

La storia di ONE PIECE è estremamente lunga grazie al lavoro di Eiichiro Oda che dura da 23 anni. Non a caso, il manga di ONE PIECE compie 23 anni in questo periodo ed è stato festeggiato appositamente da Weekly Shonen Jump. Ma le celebrazioni portano con sé anche altri prodotti a tema piratesco.

Oltre l'edizione normale che viene pubblicata in Giappone, i cosiddetti tankobon che raccolgono una decina di capitoli per volta e che per il momento sono 96, la Shueisha si sta preparando a distribuire tra i fan anche una nuova versione particolare.

Sul nuovo numero di Weekly Shonen Jump è stato infatti annunciato l'arrivo di ONE PIECE Comic Box Set. Per il momento, la casa editrice pubblicherà i primi tre archi narrativi in tre diversi box in arrivo a settembre 2020. Il primo sarà dedicato alla saga dell'East Blue e sarà composto di tre volumi giganti raccolti nel primo box con sopra le prime copertine di ONE PIECE. Si passa poi alla saga di Alabasta, proposti nello stesso identico formato, finendo per il momento con la terza saga di Skypea. In basso potete vedere i tre box in questione, che saranno venduti rispettivamente a 5280, 4840 e 3960 yen tasse escluse.

Il 4 settembre i giapponesi potranno quindi portarsi a casa questi tre box con i nove volumi, dal costo totale di circa 120 euro. Sareste disposti ad acquistarli se Star Comics li portasse in Italia? Intanto sulla rivista, Oda sta per pubblicare il capitolo 985 di ONE PIECE.