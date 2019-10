ONE PIECE: ripercorriamo i momenti migliori per i 20 anni della serie

L'opera del maestro Eiichiro Oda, ONE PIECE, festeggia i 20 anni e Crunchyroll ha pensato di onorare questo traguardo con alcuni dei momenti più memorabili dell'intera serie.

Il 20 ottobre del 1999 appariva per la prima volta in tv il simpatico viso di un bambino desideroso di diventare il Re dei Pirati. Oggi il nome di Monkey D. Luffy ha raggiunto una fama incredibile, essendo il protagonista di una delle serie manga e anime più apprezzate e con milioni di fan in tutto il mondo.

Dalla lista di post, che potete trovare in calce alla notizia, possiamo vedere come alcuni dei personaggi siano evoluti nel corso del tempo, dalla prima scena in cui Luffy vuole mostrare ai pirati di Shanks la sua determinazione nel diventare Re dei Pirati, alla simbolica consegna del cappello di paglia da parte del Rosso. Passando per momenti che hanno rivelato l'atteggiamento protettivo di Luffy nei confronti dei suoi compagni, come quando insieme a Zoro e Sanji entra ad Arlong Park, promettendo a Nami di vendicarla. Viene proposto persino il primo incontro con Barbanera, quando ancora non era una minaccia per l'intera pirateria, coronato dalle parole "I sogni delle persone non svaniscono mai!".

Viene dato anche spazio ai momenti più commoventi dell'intera serie, come il funerale fatto dalla ciurma alla Going Merry, dopo lo scontro avvenuto tra Luffy e Usopp, e la scena in cui Nico Robin afferma di voler vivere, dopo che il capitano dei Mugiwara ha sfidato il governo mondiale. Naturalmente queste sono solo alcune delle scene più emozionanti delle avventure piratesche descritte da Oda, e speriamo che in futuro il mangaka continui a sorprenderci come ha saputo fare nel corso di questi anni.



Ricordiamo che attualmente la serie ha superato da poco la soglia dei 900 episodi, e che nel prossimo potremo vedere lo speciale Romance Dawn, una storia filler one-shot dedicata al progetto originario, mentre il manga ha mostrato l'inizio del terzo atto della saga del Paese di Wa.