ONE PIECE: riscopriamo il primo, terribile doppiaggio inglese di 4Kids Entertainment

Quello del doppiaggio è sempre stato un tema scottante, soprattutto nel settore delle serie anime. Certo oggi quasi tutti i Paesi occidentali possono vantare degli adattamenti di ottima fattura ma tempo fa, quando gli investimenti nel settore scarseggiavano, non era raro imbattersi in lavori approssimativi, per non dire estremamente superficiali.

Tra le tante serie a soffrire di tagli, censure, e soprattutto doppiaggi ai limiti dell'accettabile si annovera anche ONE PIECE, l'anime tratto dal capolavoro di Eiichiro Oda. Molti di voi infatti potrebbero non sapere che prima di divenire un cult - e passare quindi nelle mani di Funimation - la serie in America venne adattata dai ragazzi di 4Kids Entertainment, ancora oggi conosciuti nel settore per via del pessimo lavoro svolto in fase di adattamento.

In calce all'articolo potete dare un'occhiata al pessimo doppiaggio di una scena dell'anime, che ormai da qualche giorno sta circolando sulle principali pagine web dedicate all'opera. 4Kids lavorò sull'adattamento di ONE PIECE per anni, modificando scene e tagliando interi archi narrativi ritenuti "Non consoni per il pubblico a cui era indirizzata la serie". Lo studio arrivò persino a sostituire l'iconica sigaretta di Sanji con un lollipop, come potete vedere nell'immagine di copertina.

Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che l'anime di ONE PIECE è in pausa a causa della pandemia Coronavirus, e che la stessa serie ha da poco pubblicato un messaggio di supporto indirizzato ai fan.