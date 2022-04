ONE PIECE, ritorna l'anime! Nuovi episodi in arrivo dopo l'hackeraggio a Toei

Toei Animation era in un momento d'oro a febbraio. L'azienda si stava preparando a portare al cinema ONE PIECE: RED e Dragon Ball Super: Super Hero, film dei suoi franchise di punta. ONE PIECE e Dragon Ball avevano fatto crescere l'azienda nel corso dei precedenti trimestri, con l'anime tratto dalla storia di Oda arrivata in un punto importante.

C'era l'atteso adattamento del capitolo 1000 di ONE PIECE che era pubblicizzato ovunque con locandine e video promozionali, ma l'hackeraggio a Toei Animation di marzo ha ribaltato le carte in tavola, obbligando l'azienda a fermare la trasmissione degli episodi e rivedere il proprio calendario di produzione. Ciò ha significato uno stop per l'anime di ONE PIECE che non ha visto più episodi originali dopo il 1013, e al loro posto sono andati in onda alcuni dei momenti più importanti della saga di Wano.

Lo stop si sta per concludere: l'anime di ONE PIECE tornerà il 17 aprile 2022 con l'episodio 1014, il primo inedito dopo ben sei settimane. Finalmente quindi si mette la parola fine al rinvio, permettendo agli spettatori dell'anime di godersi le nuove avventure di Rufy e compagni a Wano. La guerra con la ciurma di Kaido sta per arrivare all'apice e uno dei momenti più importanti arriverà proprio nei prossimi episodi.