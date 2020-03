ONE PIECE ritorna col capitolo 973: gli spoiler svelano altri retroscena su Wanokuni

Una settimana di pausa completa per ONE PIECE: il franchise creato da Eiichiro Oda si è infatti fermato sia nel suo formato manga che in quello animato, per motivi completamente diversi. Il lato fumettistico sta però per tornare su Weekly Shonen Jump col capitolo 973: che storia ha preparato il mangaka per il suo gioiellino?

Mentre Gotti contrattacca i marine per salvare Chiffon nelle miniavventure dedicate a Capone Bege, il capitolo 973 di ONE PIECE entra nella storia ma narrando ancora gli avvenimenti passati. Non è infatti bastata la morte di Oden Kozuki per far terminare il flashback, ancora incentrato sul clan Kozuki.

Intitolato proprio "La famiglia Kozuki", ONE PIECE si concentra stavolta su Toki che esala l'ultimo respiro dopo aver inviato nel futuro un piagnucolante Momo e alcuni dei samurai fedeli al marito. Orochi è colmo di rabbia per non essere riuscito a trovare i cadaveri dei samurai di Oden, mentre nell'ombra Denjiro cambia identità e fattezze e inizia a farsi chiamare "Kyoshiro". Inizia a vivere al fianco di Orochi come nuovo oyabun, capo mafioso locale. Contemporaneamente però inizia anche a derubare lo shogun.

Diversi anni dopo, Hiyori si avventura nella Capitale dei Fiori e incontra Kyoshiro. Qui l'uomo riconosce subito la bambina e si chiede dove sia Kawamatsu e decide di prenderla con sé, rivelandole l'identità. Ovviamente impone a Hiyori di non rivelare la propria identità a nessuno fino alla battaglia finale e sarà qui che nascerà Komurasaki.

In calce potete osservare le prime immagini spoiler sulla storia in questione. ONE PIECE 973 sarà disponibile in inglese e spagnolo ufficialmente sulla piattaforma MangaPlus domenica alle ore 17:00.