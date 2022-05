ONE PIECE: ritorna la Nami di Alabasta in questo cosplay di Livi

Ormai la Nami ben impressa nella mente di tutti è quella vista nel post timeskip. Conclusi gli eventi di Marineford, in ONE PIECE ci fu un salto temporale di ben due anni che ha inciso non soltanto sulla forza della ciurma ma anche sull'aspetto dei vari componenti. Chi più chi meno, ha cambiato abbigliamento, capigliatura e qualche caratteristica.

Per Nami si trattò di portare i capelli molto più lunghi di prima e di vestire soltanto con un bikini e un jeans. Abbigliamento che però poi è cambiato più volte in ONE PIECE, dato che Nami ha cambiato spesso armadio e vestiario, per interfacciarsi meglio con l'influenza principale di ogni saga. Questa voglia di cambiare spesso abiti c'era anche prima del flashback, e come si può dimenticare la Nami di Alabasta.

Per rendersi più affine al clima e alle tinte arabesche della serie, Nami si dotò di pantaloni larghi e bianchi e un top blu che sa molto di arabo. Livi ha realizzato un cosplay di Nami da Alabasta, come si può vedere nella foto in basso. Ovviamente, nonostante il cambio di vestiti, non si toglie mai il suo Log Pose utile per arrivare fino all'isola finale di ONE PIECE, mentre sul braccio sinistro spicca anche il vistoso tatuaggio blu con la girandola.

Molto mite in questa foto, mentre non si può dire lo stesso nel cosplay di Nami tempestosa Asatanel.