ONE PIECE ritorna al presente con un capitolo 974 ricco di colpi di scena

Dopo un arco narrativo concentrato sul passato di Wanokuni e in particolare su Oden Kozuki e la sua famiglia, Eiichiro Oda ha deciso di tornare al presente per mostrarci cosa ne sarà della battaglia con Kaido. Attenzione spoiler sul capitolo 974 di ONE PIECE dal prossimo paragrafo.

I primi spoiler avevano già confermato un ritorno al presente di ONE PIECE, dopo una breve parentesi però ancora incentrata su Komurasaki, Kyoshiro, Orochi e Kaido. Infatti, parallelamente Hiyori e Denjiro programmavano il finto omicidio della oiran mentre lo shogun e l'imperatore si organizzavano in seguito alle informazioni arrivate dalla spia nascosta all'interno del clan Kozuki.

Si torna poi sulle rive del porto Tokage, dove erano rimasti in attesa i Nove Foderi Rossi più Shinobu e Momonosuke. Su suggerimento di Inuarashi, i samurai salgono su una piccola imbarcazione per dirigersi a Onigashima. Tuttavia, le acque agitate e la sensazione di disfatta avviliscono i naviganti. È in questo frangente che la spia si rivela: Kanjuro Kurozumi svela ai suoi finti compagni di averli accompagnati solo per ordine di Orochi ma che lo shogun gli aveva ormai detto di terminare la missione di infiltrazione e portare invece Momonosuke su Onigashima.

Kinemon, arrabbiato, colpisce Kanjuro che però è solo un disegno del suo Frutto del Diavolo; il vero Kurozumi è sulla riva e ha preso in ostaggio Momonosuke. Inoltre, dalla nebbia e dalle onde sono spuntate tre mastodontiche navi della flotta di Kaido che causa la disperazione dei samurai. Tuttavia, una a una, le tre navi vengono colpite da dei misteriosi assalitori: sono Rufy, Law e Kidd che sono arrivati appena in tempo.

Ai samurai le battaglie di terraferma, ai pirati quelle in mare: il prossimo capitolo di ONE PIECE annuncia una battaglia navale.