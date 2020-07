ONE PIECE: ritorna la splendida Nami con i cosplay di Chamomile_Chami, ecco foto e video

Ci sono alcuni appassionati che sono particolarmente affezionato a uno o più personaggi e lo ripropongono spesso in fan art o cosplay. Tra questi c'è Chamomile_Chami, cosplayer giapponese che è piuttosto popolare in rete grazie alla pagina Instagram che conta più di 170 mila follower. Mesi fa vi avevamo mostrato il suo cosplay di Nami da ONE PIECE.

A mesi di distanza da quella proposta, negli ultimi giorni Chamomile_Chami è tornata a postare sul suo account altre immagini dedicate alla bella protagonista femminile di ONE PIECE. Ma non l'ha fatto presentando soltanto una versione del personaggio perché, come ben sappiamo, a Eiichiro Oda piace sempre dare un po' di varietà all'outfit dei protagonisti ad ogni arco narrativo.

Sono ben sei i post che potete osservare in fondo alla notizia, divisi in quattro foto e due video dove la cosplayer prova anche a dare un po' di interpretazione e pose diverse ai suoi cosplay di Nami. In ben tre di questi post ovviamente la fa da padrona la Nami col costume bianco e verde, uno dei più famosi post timeskip. Gli altri tre si concentrano su altri vestiti: c'è Nami kunoichi, presentata recentemente in Wanokuni, Nami con la maglietta bianca e la stella rossa e una Nami in costume da bagno blu.

Cosa farà Nami nel manga, data la situazione generatasi in ONE PIECE 984?