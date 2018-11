ONE PIECE: ritorni in scena e rivelazioni negli spoiler del capitolo 924

Come ogni giovedì, eccoci qui a parlare dei primi spoiler del nuovo capitolo di ONE PIECE. Stando alle prime indiscrezioni apparse online, l'uscita numero 924 (attesa per domani in Giappone) dovrebbe riportare in scena una vecchia conoscenza dei fan, e rivelare qualcosa in più su uno dei tre Ronin che i nostri Mugiwara devono trovare.

In rete, puntuali come sempre, sono appari i primi riassunti relativi al nuovo capitolo di ONE PIECE, uscita che verrà pubblicata domani tra le pagine della rivista Weekly Shonen Jump edita da Shueisha. Gli spoiler parlano di un atteso ritorno e di un'interessante rivelazione, e di seguito potete trovare la traduzione delle indiscrezioni trapelate così come apparse sul sito Reddit:

"Titolo del capitolo; Ha

Il teatro Kabuki giapponese è suddiviso in 5 atti jo-ha-kyu.

Attualmente ci troviamo nell'atto 'Ha', quindi la saga di Wano dovrebbe essere composta da cinque atti da 15-20 capitoli l'uno.

Law tenta di soccorrere Rufy per poi fuggire, ma viene colpito da un chiodo di Agalmatolite Marina, il quale lo priva dei suoi poteri.

Nonostante sia bloccato, in qualche modo Law riesce a liberarsi e darsi alla fuga.

Hawkins spiega che l'Agalmatolite Marina, la quale si è ormai diffusa in tutto il mondo, è originaria di Wano, e che i soli artigiani capaci di rifinire la sostanza per renderla così piccola si trovano proprio nel paese dei samurai.

Mentre si trova ancora KO, Rufy lancia sguardi torvi a Kaido.

L'Imperatore ordina ai suoi subordinati di portare Rufy in prigione.

Kaido: 'Se riusciamo a spezzare il suo spirito, allora potrebbe diventare un'eccellente arma per noi'.

I subordinati che si avvicinano a Rufy cominciano però a schiumare dalla bocca e a collassare.

Shutenmaru: 'Proprio ora, quello era il potere di lord Oden... è stato quel ragazzo!?' Kaido: 'Quindi anche tu... quel ragazzino, Kid, aveva la stessa Ambizione del Re Conquistatore... quasi nessuno può usarla.'

Kaido rinuncia a cercare Law e vola via per tornare a bere.

A Okobore Town, Tsuru è impegnata con i feriti. Kin'emon la osserva di nascosto. Kin'emon è sorpreso dopo aver visto Shutenmaru, il quale si è avvicinato molto al punto in cui è nascosto.

Kin'emon: '(Ashura Doji!)'

O-Kiku arriva ai resti del castello di Oden e scopre un'ampia fossa. All'interno del buco ci sono Nami e gli altri.

Shinobu può far maturare qualsiasi cosa tocchi con il suo 'Juku Juku Bewitching Jutsu', ed è stata in grado di proteggere tutti facendo maturare il terreno fino a farlo affondare.

Inuarashi trova O-Tama tra la vita e la morte nelle terre desolate (wastelands). Uno speciale numero di giornale viene distribuito per tutta Wano. Usop, Franky e Robin restano sconvolti dopo averlo letto.

Il giorno dopo, sempre a Wano, alcuni samurai stanno lavorando come schiavi presso una fattoria (o fabbrica) a Udon. Una singola guardia, che porta con sé del pesce velenoso, si avvicina a una cella e ci guarda dentro. La cella è buia, ed è impossibile vedere chi ci sia al suo interno.

Guardia: 'C'è qualcuno? (nessuna risposta) Bene, 4 pesci avvelenati e spinati erano le uniche cose decise per te.

La guardia mette distrattamente il pesce nella gabbia senza rimuovere le spine. Un Rufy incatenato attira la sua attenzione. Una spina del pesce avvelenato inizia a levitare e colpisce la guardia sul collo. Mentre collassa a terra con il sangue che scende dal suo collo, la guardia chiede chi ci sia nella cella, ma nessuno risponde.

I subordinati di Kaido ridono rumorosamente del fatto che Rufy sarà messo ai lavori forzati finché il suo spirito non si piegherà. Si scopre che all'interno della cella si trova Kid, il quale è nelle medesime condizioni di Rufy.

Rufy e Kid: 'Ricordiamo... Kaido...'

'Hm? Ah... Tu...'

Cala il sipario. Fine del primo atto della saga del Wano Country."

A quanto pare stiamo assistendo alla messa in scena di uno spettacolo Kabuki vero e proprio e, pensandoci, il primo capitolo di questa saga è iniziato esattamente con un sipario che si apriva. Questo approccio alla narrazione molto metafumettistico si sta rivelando pieno di spunti interessanti, e Oda, dopo più di vent'anni di pubblicazione, si dimostra ancora una volta un grande narratore, sempre pronto a sperimentare.