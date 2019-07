ONE PIECE, il ritorno di Boa Hancock nell'episodio 895!

Manca sempre meno tempo allo scoccare del mese di agosto, periodo dell'anno in cui ONE PIECE: STAMPEDE debutterà finalmente al cinema. Mentre si avvicina la data di proiezione, l'anime scalda i motori anticipando il lungometraggio con una breve saga filler.

La nuova direzione di ONE PIECE sta facendo impazzire i fan, grazie al regista Nagamine che sta dando il meglio di sé nell'ultima fatica animata dell'opera di Eichiro Oda. Infatti, con l'episodio 895 dell'adattamento televisivo si è aperta una piccola saga filler preparativa agli avvenimenti della pellicola, iniziata con la fuga di Rufy e della sua ciurma dall'inseguimento di Cidre, il cacciatore di taglie, e del suo equipaggio. I pirati di cappello di paglia finiranno in un'isola dove incontreranno nient'altro che la meravigliosa Boa Hancock.

Infatti, dopo il siparietto che potete ammirare in cima alla pagina, Rufy viene a sapere che il membro della flotta dei 7 si trova lì in occasione del prossimo Festival dei Pirati, l'iconico evento da cui ONE PIECE: STAMPEDE concentrerà la sua storia.

Ci teniamo a ricordare, inoltre, che secondo le ultime voci di corridoio gran parte del fantomatico sequel di Dragon Ball Super sia impegnato nella realizzazione del citato lungometraggio, quindi è lecito aspettarsi novità solo dopo la data di debutto fissata al 9 agosto 2019.

E voi, invece, cosa ne pensate della simpatica scena tra Rufy e Boa Hancock? Aspettavate un suo gradito ritorno nella serie televisiva?