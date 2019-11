ONE PIECE: il ritorno di un Imperatore e il sogno di Oden

La saga di Wano sta rivelando una moltitudine di colpi di scena, soprattutto negli ultimi capitoli di ONE PIECE dove la narrazione ha fatto un lungo passo indietro nel passato. Grazie al flashback orchestrato da Eiichiro Oda, infatti, stiamo assistendo a uno degli incontri più importanti per Kozuki Oden.

Il grande affetto dei fan nei confronti di Barbabianca è sconfinato, in quanto uno degli Imperatori dell'opera che, ancora oggi, viene omaggiato con monumenti edificati in suo onore in Giappone. Già da un paio di capitoli, il sensei sta concentrando la narrazione nel passato di Oden, raccontando la sua storia fino all'incontro con il Primo Imperatore.

L'ex pirata della ciurma di Rocks, un giorno, durante una delle solite navigazioni si imbatté in una cascata che spedì la nave dritto per Wano. A causa degli scossoni, il suo enorme veliero venne profondamente danneggiato, costringendo la sua ciurma a sostare in quel territorio per almeno una settimana, giusto il tempo di riparare il danno e cercare provviste. Ed è proprio in questa occasione che Oden e la gente del posto notano l'approdo della ciurma di Barbabianca. Tutti gli abitanti sono tranquilli grazie alla forza di Kozuki, tuttavia, quest'ultimo, una volta incontrato l'Imperatore gli rivela che il suo sogno è viaggiare in giro per il mondo ed è pronto a tutto pur di entrare tra i suoi ranghi e scappare da Wano.

E voi, invece, cosa ne pensate del ritorno di Barbabianca? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento qua sotto.